三五互联 (35.com) is een uitgebreid e-commerceplatform dat een verscheidenheid aan cloudgebaseerde diensten en oplossingen biedt voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in China. De belangrijkste diensten en oplossingen die door 三五互联 worden aangeboden, zijn onder meer: * Domeinnaam registratie * Enterprise-e-mailhosting * Cloudhosting * SSL-beveiligingscertificaten * Online marketing- en promotiediensten Het platform biedt ook de volgende oplossingen voor ondernemingen: * Digitale transformatie voor het MKB * 0 yuan cloudmigratie * Enterprise OA-systeem (Office Automation). * Virtuele hosting * Zoekmachineoptimalisatie (SEO) diensten * Enterprise-communicatie- en samenwerkingstools * Netwerkbeveiligingsoplossingen * Cloudgebaseerde kantooroplossingen * Marketing- en promotiediensten Naast deze kerndiensten biedt 三五互联 ook een reeks ondersteunende functies en bronnen, zoals: * Betaalmethoden * Documentatiecentrum * ICP-archiveringsdiensten (备案). * Bedrijfsprofiel en cultuurinformatie * Nieuws en updates * Klantenondersteuning en contactgegevens Als geïntegreerd cloudgebaseerd platform wil 三五互联 het MKB in China helpen met hun digitale transformatie en hen voorzien van een uitgebreid pakket cloudgebaseerde tools en oplossingen om hun bedrijfsactiviteiten, communicatie, marketing en beveiliging te verbeteren.

Website: 35.com

