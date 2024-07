Worldle Unlimited er et puslespill med et geografisk tema, spillere må gjette riktig landsnavn basert på konturene på kartet. Du har maks ett forsøk for å finne riktig svar. Dette spillet gir mange hint og krever at spillere har en forståelse av geografi og bruker sin logiske tenkning. Worldle Unlimited er et Wordle-spill konseptualisert av Antoine Teufe. Spillet vil gi spillere mye geografisk kunnskap som du ikke kjenner eller forsterke kunnskapen du allerede kjenner. Spillere klikker ganske enkelt på linjen og velger statens navn fra listen. Umiddelbart etter at du har sendt inn svaret, vil du vite om svaret er riktig eller ikke. Svarer du feil, vil du motta hint som viser hvor langt og i hvilken retning dette mystiske landet er fra landet som er angitt i forsøket. Du kan også vite nøyaktigheten gjennom prosentandelen. Spesielt vil bildet nedenfor illustrere et eksempel. Dessuten, mens du søker etter svar i Worldle Unlimited, vil rutene blinke og endre farger som grå, gul og grønn. Grønt er et symbol på presisjon. Derfor, jo flere grønne firkanter svaret ditt har, desto nærmere er du det riktige svaret. Spillere kan også endre størrelsen, rotasjonsvinkelen på bildet og skjule grensen for å øke vanskelighetsgraden og gjøre utfordringen mer interessant. Hvis du er en geografielsker og liker å løse gåter om det, spill nå!

Nettside: connectionsgame.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Worldle Unlimited. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.