World of Alice Make Words er et morsomt puslespill slik at spillere kan trene engelsk for å lære eller veilede og utdanne barn. World of Alice Make Words er designet spesielt for barn og de som har som mål å lære grunnleggende engelsk. Den trollbinder barn med sine livlige bilder og livlige karakterer, og inspirerer dem til å fortsette å lære. Spillets interessante funksjoner øker gleden og suksessen med språklæring. Spillere kan få tilgang til spillet på et bredt spekter av enheter, inkludert stasjonære datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner, og gi dem varierte opplevelser på hver plattform.

Nettside: connectionsgame.io

