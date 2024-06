Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for World Anvil med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

World Anvil er et prisvinnende sett med verdensbyggende verktøy som hjelper deg med å skape, organisere, lagre og markedsføre din verdensinnstilling eller IP, dele delene du ønsker med andre og holde resten hemmelig. Enten du leder et helt kreativt team eller skaper alene, er World Anvil skreddersydd av eksperter for å hjelpe deg med å bygge ut en fantasiverden eller fiksjonssetting. Med wiki-lignende artikler, interaktive kart, historiske tidslinjer, RPG-støtte inkludert en Campaign Manager, og en fullt integrert programvare for romanskriving, har vi alle verktøyene du trenger for å kjøre RPG-kampanjen din eller skrive romanen din!

