Words Game er et morsomt puslespill der spillerne må velge 1 av 3 riktige bilder som tilsvarer det gitte ordet. I Words Game vil spillere kunne gjennomgå grunnleggende ordforråd ved å se på ord og matche dem med tilsvarende bilder. For å gjøre det, må spillerne forstå betydningen av grunnleggende vokabular. Klikk deretter på bildet som har den tilsvarende betydningen til det ordet. Mye ordforråd er knyttet til bilder og gåter laget i dette spillet. Observer nøye og match med det tilsvarende ordet. Ordspill krever at spillere har et rikt ordforrådskunnskap, men spillere kan også trene opp hukommelsen i dette spillet. For ord du ikke vet hva de betyr, kan du velge svaret tilfeldig. Hvis du er så heldig å gjette riktig, vil du vite betydningen av ordet. Etter å ha spilt dette spillet, vil du definitivt kunne huske ordforrådet lenger.

Nettside: connectionsgame.io

