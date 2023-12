Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for TileFall.io med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Hopp fra flis til flis, og unngå å falle ihjel, mens du stadig støter på andre spillere i TileFall.io. I dette plattformspillet inspirert av et annet populært selskapsspill, forsvinner fliser under føttene dine så snart du tråkker på dem. Fans av Among Us spiller online sammen for å oppleve favoritttittelen deres på en ny måte. Løp og hopp så fort du kan for å holde deg på nivået så lenge som mulig, før du faller ned i en lavere etasje. Vil du være en av få spillere som klarer å holde roen og forbli på toppen til slutten av runden?

Nettside: tilefall.io

