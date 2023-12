Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Talking Ben the Dog med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Talking Ben the Dog er et simuleringsspill utviklet av Outfit7 Limited. Bruk BlueStacks app-spilleren til å spille Android-spillet Talking Ben the Dog på PC eller Mac. Ben er en pensjonert kjemiprofessor som liker å spise, drikke og lese aviser i sitt rolige, komfortable liv. Du må trakassere ham lenge nok til at han kan brette avisen før han svarer. Da kan du snakke med ham, pirke i ham, kile ham og til og med ringe ham på telefonen. Ben, derimot, blir like fornøyd som en hund når du får ham til laboratoriet hans. Der kan du utføre kjemieksperimenter ved å kombinere to reagensrør og se de humoristiske resultatene. Det er også den skatologiske metoden for å få ham til å rape, men det vil ikke få ham til å gi opp magasinet sitt. Når du har tatt avisa fra ham, vil han til og med gjenta det du sier med sin tøffe stemme. Spill Talking Ben the Dog på en PC eller mobil nettleser. Begynn å spille spill online gratis på now.gg.

Nettside: now.gg

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Talking Ben the Dog. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.