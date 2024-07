Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Survivle med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

I Survivle må spilleren gjette ordet på 5 bokstaver. Du vil ha maksimalt 6 gjetninger og må vinne minst 7 poeng for å vinne. Prøv å gjette riktig så få ganger som mulig. For å spille Survivle må du skrive ordet "Klar" i kryssordet og trykke Enter for å komme i gang. Skriv deretter inn spådommen din til du får riktig resultat. Tenk nøye for å unngå å kaste bort 1 forsøk. Informasjonen og forslagene som er gitt bør brukes grundig for å få nøyaktige gjetninger neste gang.

Nettside: connectionsgame.io

