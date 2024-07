Spill Shapes Game og identifiser former ved å velge bilder til høyre som ligner på formen til det gitte mønsteret til venstre. Shapes Game er et morsomt puslespill der spillere får muligheten til å bli kjent med flere former av objekter gjennom illustrasjoner. Dette vil være et passende spill for barn å leke for å gjenkjenne geometriske former riktig. En modell vil bli gitt til venstre og bilder av objekter til høyre. Se nøye for å velge objekter til høyre som har samme form som de til venstre. Dermed vil små barn raskt lære å gjenkjenne bilder og geometriske former.

