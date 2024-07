Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Rundle med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Rundle er et morsomt ordgjettespill der spillere må prøve å finne mysterieord på 5 bokstaver. Det er bare 3 forsøk for hvert ord som presenteres. Spillere må tenke nøye i dette spillet for å finne det riktige ordet så mange ganger som mulig. I Rundle er mysterieord grunnleggende engelsk vokabular. Fargen på hvert kryssord vil endre seg avhengig av nøyaktighetsnivået. Bokstavene i grønt er bokstavene som står i ordet og i riktig posisjon. Bokstaver i gult er bokstaver som vises i ordet, men i feil posisjon. De resterende bokstavene er bokstaver som ikke vises i ordet.

Nettside: connectionsgame.io

