Pomni Math Game vil hjelpe spillere med å øve på regneevnen ved å finne svaret som tilsvarer regnestykket til venstre. Pomni Math Game er et morsomt puslespill med et matematisk tema, der spillere må tenke raskt for å regne ut og finne det riktige svaret som tilsvarer den gitte beregningen. På venstre side av skjermen er den forrige delen av beregningene. På høyre side er tallene. Spillerne bytter på å dra tallene til høyre inn i beregningen som tilsvarer svarene i beregningene til venstre for å avsløre bildene som er skjult bak den beregningen. Slett alle beregninger fra tabellen ved å slå sammen alle de tilsvarende resultatene til den.

Nettside: connectionsgame.io

