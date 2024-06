Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Zen Splatter med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Zen Splatter er et fargeleggingsspill som inviterer deg til å lene deg tilbake og slappe av. Velg fra en rekke objekter som resonerer med deg, og sprut deretter favorittfargene dine over dem. Ta deg tid til å rotere hvert objekt, og sørg for at hvert hjørne er dekket av livlige fargetoner. Med over 20 objekter å velge mellom, la kreativiteten flyte. Kan du lage noe virkelig vakkert og rolig?

Nettside: poki.com

