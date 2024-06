Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Word Chains med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Word Chains er et ordspill som utfordrer deg til å løse oppgaver ved å koble sammen ord i samme kategori! Grupper tilknyttede ord strategisk sammen, og danner kjeder som knytter dem sømløst sammen. Men vær på vakt – navigering er nøkkelen, og du kan ikke gå gjennom andre ord, så planlegg veien nøye. Med ord spredt over hele linja, hold deg skarp og bruk power-ups for å forenkle utfordringen. Klarer du å lenke sammen alle de tilknyttede ordene?

Nettside: poki.com

