Water Polo Ragdoll

Hopp i bassenget og gjør deg klar for vannpolo Ragdoll! I dette sprø vannpolospillet kaster du deg rundt bassenget for å prøve å score! Vær den første som scorer 5 poeng, og du er vinneren! Du kan spille alene mot datamaskinen, eller ta en venn for å se hvem den virkelige vannpolostjernen er. Trenger du litt hjelp for å få overtaket? Prøv å få noen power-ups, de kan virkelig snu utviklingen! La oss ta en sprut!

Nettside: poki.com

