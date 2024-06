Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Troll Toilet Quest 2 med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Troll Toilet Quest er tilbake for en annen, enda rarere del av serien! Lær hvordan du spiller et fiseorgel, breakdance med noen fluer eller bli en astronaut - alle disse eventyrene og mer venter i dette morsomme pek-og-klikk-spillet. Ikke bekymre deg hvis du blir sittende fast, du kan alltid klikke på hint-knappen for å få hjelp! Gjør deg klar for mer fis-basert moro!

Nettside: poki.com

