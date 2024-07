Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Trash Factory med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Trash Factory er et ferdighetsspill hvor du hjelper røde pandaer med å sortere søppel riktig! Under et våkent øye til en streng vaskebjørnsjef, må du sørge for at hvert søppel lander i riktig søppel. Juster retningen på transportbåndet for å lede søppelet inn i riktig søppelkasse og samle mynter som vises på båndet. Tempoet blir raskere og raskere, så hold deg skarp! Ta tak i ulike vanskelighetsgrader og se om du kan kjøre søppelfabrikken jevnt. Klarer du å holde tritt med utfordringen?

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Trash Factory. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.