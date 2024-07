Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Train Master med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Train Master er et puslespill hvor du må samle alle passasjerene dine fra banen uten å krasje toget ditt! Begynn med bare lokomotivet, og se toget ditt vokse lengre for hver passasjer du henter. Velg nøye i kryssene, ta høyresvingene for å samle flere passasjerer, og unngå å krasje inn i dine egne busser. Samle mynter underveis og bruk dem til å oppgradere toget ditt. Kan du bevise deg selv som den sanne togmesteren?

Nettside: poki.com

