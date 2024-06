Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Stickman Run med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Stickman Run er et morsomt plattformspill hvor du er på et ustoppelig løp! Kjernespillet høres veldig enkelt ut, alt du trenger å gjøre er å gjøre deg klar og trykke for å hoppe! Hopp over gapet og se opp for alle slags hindringer! Utfør noen kule stunts som vegghopp og unngå fiender som prøver å skyte deg ned. Husk å samle mynter underveis for å låse opp forskjellige søte skinn. Jo mer du spiller, jo bedre blir du! Kan du løpe mot suksess på en gang?

Nettside: poki.com

