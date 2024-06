Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Stickman Parkour 3 med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Stickman Parkour 3 er et actionspill som inviterer deg til et spennende eventyr i stickmen-verdenen! Ras gjennom alle nivåer fylt med løping, hopping, bla og flere stunts! Se opp for ulike feller, vanskelige plattformer og fiender som lurer rundt hjørnet. Samle så mye frukt du kan underveis for å øke poengsummen din. Vil du utfordre vennene dine? Ta handlingen online og konkurrer i spennende PvP-kamper for å se hvem som er den ultimate plattformspilleren. Eller slå deg sammen i samarbeidsmodus for å overvinne hindringer sammen. Gjør deg klar til å løpe og hoppe sammen med vennene dine!

Nettside: poki.com

