Spot the Differences er et puslespill som utfordrer observasjonsferdighetene dine mens du jakter på ulikheter mellom to bilder! Med utallige søte malerier med scener fra eventyr, deilige retter og sjarmerende gateutsikt, tilbyr hvert nivå en herlig visuell godbit. Vær forsiktig - du har bare tre liv per nivå for å oppdage alle de riktige forskjellene. Føler du deg fastlåst? Ikke bekymre deg! Bare klikk på hint-knappen for å få hjelp. Skjerp øynene og avdekk alle forskjellene!

Nettside: poki.com

