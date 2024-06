Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Real Estate Rush med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Real Estate Rush er et inaktivt spill hvor du er bestemt til å bli den ultimate eiendomsmagnaten! Grip muligheten til å kjøpe lavt og selge høyt mens du navigerer i det svingende boligmarkedet. Utvid imperiet ditt ved å reinvestere inntektene dine, og reis verden rundt for å kjøpe alle monumentene. Øk statistikken din strategisk underveis for å få et konkurransefortrinn. Hvor stort vil ditt eiendomsimperium bli?

Nettside: poki.com

