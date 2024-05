PizzaFall er et spennende arkadeeventyr hvor du tar kontroll over en pizzaskive utstyrt med skytespill på føttene. Gå ned gjennom stadig skiftende nivåer fylt med smakfulle fiender som pommes frites, hamburgere og salater. For å være sikker på at du kommer deg gjennom nivået i live, må du bruke de raske refleksene dine for å sprenge dem vekk. Tjen salamipoeng for å låse opp en rekke power-ups spredt over spillets mange velsmakende nivåer. Er du klar til å skjære gjennom handlingen og bli den ultimate pizzahelten?

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet PizzaFall. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.