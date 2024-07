Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Penalty Shooters X med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Penalty Shooters X er et spennende fotballspill hvor målet ditt er å overgå motstanderlaget. Når det er din tur til å skyte, sikt og tid skuddet ditt perfekt for å score. Når du forsvarer, ta på deg rollen som målvakt – se nøye på motstanderens bevegelser og dykk til rett sted for å redde. Forbedre ferdighetene dine i Tier Challenge-modus ved å vinne kamper og gå opp i gradene, eller hopp rett inn i World Cup-modus for å møte dyktige motstandere og spille som favorittlaget ditt. Kan du bli tidenes beste fotballspiller og målvakt?

Nettside: poki.com

