Gjør deg klar for dobbel spenning med Obby Tag, et online flerspillerspill med den spennende fusjonen av to av favorittspillene dine: Obby og Tag! Oppdraget ditt? Merk spilleren med kronen for å stjele den og hold kronen for å bygge opp poeng! Løp gjennom hindringene, berør lynblokkene for å løpe og klatre raskere, og unngå de oransje blokkene og forsiktighetsblokkene. Ikke glem å bruke power-ups for å hjelpe med å fange kronen! Spill Obby Tag med vennene dine nå! Kan du mestre alle fire arenaene?

Nettside: poki.com

