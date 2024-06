Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for My Perfect Hotel med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

My Perfect Hotel er et inaktivt spill hvor du får drive drømmehotellet ditt! Sjekk inn gjester, rengjør rom, samle inn betalinger og tips, og sørg for at badene alltid er fylt med toalettpapir. Oppgrader hotellrommene dine, utvid virksomheten din og ansett ansatte til å hjelpe til med ulike oppgaver. Utvikle ferdighetene dine som leder, investor og designer! Er du klar til å bygge ditt eget overnattingsimperium?

Nettside: poki.com

