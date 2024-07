Mine Cartoon: Cube World er et morsomt spill som tar deg med på et spennende eventyr i et blokkfylt univers! Velg å begi deg ut på en kjærlighetshistorie eller dra ut på en soloreise for å bli en dyktig bueskytter. I kjærlighetshistorien er oppdraget ditt å vinne tilbake kjæresten din for enhver pris! Etter at hun er tatt bort rett foran øynene dine, vil du ta avgjørelser og møte konsekvensene mens du prøver å redde henne. Samle alle slags avslutninger og se hvor mange forsøk som kreves for å lykkes! Hvis du foretrekker å finpusse bueskytingsferdighetene dine, dykk ned i bueskytterhistorien og skyt noen zombier! Er du klar for dette morsomme og sære kubeverdeneventyret?

Nettside: poki.com

