Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Merge Penguins med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Merge Penguin er et spennende fusjonsspill hvor du klekker ut og utvikler forskjellige pingviner for å avverge bølger av fiendtlige angrep! Start med å kjøpe egg, og slå deretter sammen de samme for å lage sterkere pingviner. Plasser pingvinene dine strategisk for å maksimere forsvaret deres, oppgrader dem for å gjøre mer skade, og bruk booster for å forberede deg på innkommende bølger. Jo mer du spiller, jo flere unike pingviner låser du opp. Hvor mange bølger kan pingvinene dine forsvare seg mot?

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Merge Penguins. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.