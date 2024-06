Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for MagicLand.io med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

MagicLand.io er et actionspill som inviterer deg til å legge ut på et fortryllende eventyr! Som mage får du krysse det mystiske landskapet og oppgradere ferdighetene dine. Beseire rivaliserende magikere for å bestige ledertavlen. Redd bedårende dyr for å følge og hjelpe deg på reisen. Vil du reise deg for å bli den mektigste magien i riket?

Nettside: poki.com

