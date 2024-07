Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Kate's Cooking Party 2 med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Kate's Cooking Party 2 er den spennende oppfølgeren til Kate's Cooking Party, som gir enda mer moro for restaurantdrift. Denne gangen kan du spille med vennene dine! Som en vennlig server er målet ditt å holde kundene fornøyde. Ta bestillingene deres, server drinker, ta med mat til bordet, rydd opp og vask oppvasken etter behov. Utfordre dine tidsstyringsferdigheter ved å fullføre alle nivåene alene eller slå deg sammen med venner for å fullføre oppdrag sammen. Er du klar for å bli med på denne morsomme matlagingsfesten med vennene dine?

Nettside: poki.com

