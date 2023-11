Just Park It 11 er den ellevte delen av den klassiske bilparkeringsserien. Kjør en enorm lastebil gjennom trange gater fylt med hindringer og tett trafikk. Gå gjennom trafikken uten å krasje lastebilen og parker på rett sted og fullfør alle de omhyggelig utformede kaotiske sporene. Kan du bevise at du er en ekte lastebilsjåfør? Parker kjøretøyet uten å miste all helse. Bremse - Mellomromstast Drive - PiltasterJust Park It 11 er laget av Brain Software. Sjekk ut deres andre spill Extreme Off Road Cars 3: Cargo på Poki!

Nettside: poki.com

