Norman Nogging var bare en vanlig Joe, som var oppe til sent og leste tegneserier, da et kosmisk lyn slo ned og sendte ham til en gal verden der alle gikk på vegger. Norman er nå en superhelt - med et virkelig stort hode! Det er opp til deg å hjelpe ham med å fly gjennom de forskjellige nivåene i ett stykke, samtidig som du unngår fiender og hindringer. Kan du få Norman trygt hjem igjen?

Nettside: poki.com

