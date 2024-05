Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Goober Royale med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Goober Royale er et battle royale-spill som tilbyr både solo- og teambasert spilling. I dette actionfylte spillet får du spille som en liten goober med en jetpack og en rakettkaster. Du kan prøve lykken i Battle Royal-spillmodusen der du må kjempe mot alle de andre Goobers for å vinne, eller slå deg sammen med opptil 3 av vennene dine for å vinne over andre. Bruk en rekke forskjellige våpen som atomvåpen og granater for å kjempe mot fiendene dine. Så, kan du ta førsteplassen i denne intense konkurransen?

Nettside: poki.com

