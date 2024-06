Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Glam Girl: Dress Up and Makeover med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Gå inn i mote- og glamourverdenen med Glam Girl: Dress Up and Makeover! Bli stylisten du alltid har drømt om når du kler opp karakteren din for enhver anledning. Velg det perfekte antrekket, matchende sko, og legg til et snev av gnist med fantastisk sminke. Ikke glem å ta med ditt søte kjæledyr også! Etter å ha stylet karakteren din, se hvor mange likes du mottar eller konkurrere i motekonkurranser. Lagre det fantastiske utseendet ditt ved å laste ned bilder for å dele med venner. Gjør deg klar til å skinne og gløde opp med stil!

