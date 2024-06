Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Full Metal Football med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Full Metal Football er et enkelt- eller tospillerspill som tar fotball til et helt nytt nivå! Enten du spiller alene eller med en venn, er målet ditt å score ved å skyte fotballen i mål med våpenet ditt! Løp, skyt og lag strategier som aldri før mens du konkurrerer i intense kamper. Med en rekke våpen og karakterer som venter på å bli låst opp, tar spenningen aldri slutt. Utfordre vennene dine for å se hvem som vil regjere som VIP eller hopp inn i et raskt spill med en gang. Kan du dominere hver kamp og ta seier?"

Nettside: poki.com

