Freefall Apart er et actionspill som handler om å kaste ragdoll-karakteren din gjennom et snodig slott. Start karakteren din, og unngå dødelige hindringer som spinnende sagblad og piler mens du søker etter nøkkelen og utgangen. Men hoppene er ikke ubegrensede! Du må samle nøkkelen og finne utgangen før hoppene tar slutt. Er du klar for denne morsomme og intense reisen?

Nettside: poki.com

