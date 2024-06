Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Free Kick Screamers med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Bli kongen av målet i Free Kick Screamers! I dette straffesparkspillet er det opp til deg å score et mål på hvert nivå. Det er imidlertid lettere sagt enn gjort; noen nivåer har mange hindringer som andre spillere, keepere, bevegelige mål og mer som vil blokkere veien til målet. Du må bruke perfekt mål og alle dine fotballferdigheter for å komme deg gjennom nivåene. Scoret du ikke? Ingen grunn til bekymring - du har 6 forsøk per nivå og kan alltid be om hjelp. Klarer du deg gjennom alle nivåene til Free Kick Screamers?

Nettside: poki.com

