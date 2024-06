Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Farm Battles med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Det er tid for en konflikt med avlingene i Farm Battles! I dette 1v1-kampspillet spiller du som en bonde som må tjene mer penger enn motstanderen. Først må du bearbeide jorden for å gjøre den klar, og deretter kan du plante avlingene dine. Etter hvert som tiden går, vil avlingen din vokse - som du kan selge for penger! Den som kan få mest penger på 3 minutter er vinneren! Ser det ut som motstanderen din vinner? Besøk gårdshuset for å kjøpe noen power-ups! Du kan sende stormer og regn over til den andre gården for å stoppe motstanderens fremgang en stund! Kan du bli den raskeste bonden som finnes?

Nettside: poki.com

