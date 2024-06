Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Elysian med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Elysian: hvor virkelighet og virtuell kamp uskarpt. I denne hjertebankende FPS er det bare de sterkeste og mest strategiske spillerne som vinner. Velg din vei: adrenalinfylte trefningskamper mot dyktige motstandere, eller test grensene dine i den uforsonlige overlevelsesmodusen. I trefning, behersk banebrytende våpen og futuristisk teknologi for å utmanøvrere rivaler på dynamiske slagmarker. Overlevelsesmodus: Møt nådeløse fiender, hver bølge mer formidabel enn den forrige. Press deg selv for å overleve. Med imponerende grafikk og responsiv spilling fordyper Elysian deg i en verden der grensen mellom spill og virkelighet løses opp. Bli med i kampen og bevis at du er verdt i denne uforglemmelige FPS-opplevelsen.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Elysian. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.