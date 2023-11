Eagle Ride er et fartsfylt ferdighetsspill. Du er på ryggen til en ørn som flyr deg gjennom skogen. Pass på å ikke krasje inn i trær eller andre søyler, da fuglen din ikke vil overleve. Ta deg gjennom trærne og sett en høy poengsum! Det er tre moduser du kan velge mellom: klassisk, sprø og hardcore. Du kan samle edelstener for å låse opp en spesiell evne for ørnen din. Spillet har et opp-tempo lydspor som matcher den fartsfylte handlingen på skjermen. Kan du sette en høy poengsum?Styr venstre - venstrepil Styr høyre - høyrepilEagle Ride er laget av Aron Sommer, som også er kjent for spillene sine Supergun og Angry Zombie på Poki.

Nettside: poki.com

