Dungeons & Blades

Dungeons and Blades er et spennende førstepersonsspill hvor du spiller som en modig kriger på et oppdrag for å gjenvinne kongens stjålne skatt! Kjemp gjennom bølger av insektmonstre som blokkerer veien din, og bruk styrken og ferdighetene dine til å beseire dem. Ved å bruke forskjellige kombinasjoner av skråstreker, fremstøt og blokker, kan du lage ødeleggende angrep som vil ta ned enhver fiende. Finn forskjellige våpen, skjold og fortryllelser for å hjelpe deg på veien. Er du klar til å gjenvinne skatten og redde kongeriket i Dungeons and Blades?

Nettside: poki.com

