Digging Master er et simuleringsspill som inviterer deg til å legge ut på et arkeologisk eventyr, hvor du kan oppdage eldgamle gjenstander og bygge ditt eget museum! Grav gjennom jorda for å avdekke fascinerende fossiler som Triceratops, T-Rex og Stegosaurus. Sett sammen disse majestetiske skapningene og vis dem frem i museet ditt for å tiltrekke besøkende. Selg billetter til gjester og tjen penger for å utvide museet ytterligere. Invester i oppgraderinger for å grave raskere og oppdage sjeldnere gjenstander, eller ansett arbeidere for å hjelpe deg i din søken. Er du forberedt på å bli den ultimate gravemesteren?

Nettside: poki.com

