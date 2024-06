Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Dadish 3D med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Dadish er tilbake for et helt nytt eventyr - nå i 3D! Dadish 3D er et plattformspill der du spiller som Dadish, en reddikpappa som har ansvaret for å finne barna sine. En flytende annonse har kommet og ført barna hans bort, og hans farssanser forteller ham at noe er galt! Redd de små reddikene hans ved å hoppe gjennom skogen, søke på strendene og kjempe mot store dårlige sjefer! Er du klar for en helt ny dimensjon av Dadish?

Nettside: poki.com

