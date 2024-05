Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Crafty Anvil med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Crafty Anvil er et klikkerspill som setter håndverksferdighetene dine på prøve! Samle ressurser som jern, tre og stein ved å klikke, og bruk dem deretter til å lage en rekke våpen som skjold, sverd og økser. Forbedre smidigheten og magiske evnene til våpnene for å gjøre dem kraftigere. Med hver oppgave du fullfører, tjen mynter for å øke håndverksferdighetene dine og låse opp nye muligheter. Hold øye med spesielle eliksirer som kan fremskynde arbeidet ditt. Er du klar til å slippe løs din indre smed og lage legendariske våpen?

Nettside: poki.com

