BUMPY JUMPY er ikke ditt typiske plattformspill – det snur manuset om hoppmekanikk! I stedet for å trykke opp for å hoppe, må du trykke ned-tasten for å sende din sprettende karakter skyhøyt! Bruk treghet til din fordel, og sprett høyere for hvert hopp mens du ruller mot målet ditt. Oppdag forskjellige plattformer som øker hastigheten din, og finn den raskeste ruten til målstreken. Med speedrunning i tankene, finpusse ferdighetene dine og optimaliser veien gjennom hvert nivå. Kan du støte deg til suksess?

Nettside: poki.com

