Bullethead er et arkadeferdighetsspill hvor du skyter ned fremmede inntrengere for å redde menneskeheten fra utryddelse! Gjenoppliv falne kamerater for å bygge en blomstrende hær for å kjempe for din sak. Du vil sprenge hver utenomjordiske trussel med neongrønne, dødelige kuler. Samle Rapid Fire og Triple Shot bonuser for å vinne med letthet! Beveg deg rundt, hopp og skyt deg gjennom seieren! Det er også en modus for to spillere. Spiller 1: Skyt med MJump med NFlytt horisontalt med piltastene Hold nede piltasten for å donere et liv til den andre spilleren. den andre spilleren Bullethead ble laget av Nitrome som et flash-spill, og senere emulert i HTML5 av AwayFL for Poki. Spill Nitromes andre flash-spill på Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mytteri, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green og Test Subject Blue

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Bullethead. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.