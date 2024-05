Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Build Land med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Build Land er et tomgangs-/ledelsesspill hvor du er mester i ditt eget øyparadis! Start fra bunnen av og se øya din blomstre mens du samler ressurser, hogger trær, gruver steiner og lager planker og murstein for å utvide domenet ditt. Forsvar tårnet ditt og beseire monstre for å tjene flere verdifulle mynter. Når du har samlet nok ressurser, sett seil for å utforske nye øyer og utvide imperiet ditt ytterligere! Hvor mange land kan du bygge i dette spennende eventyret?

Nettside: poki.com

