Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Bottle Flip Challenge med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Bottle Flip Challenge er et ferdighetsspill som setter presisjonen din på prøve når du har som mål å få flasken til å lande perfekt på bordet. Sveip opp for å snu flasken. Jo høyere flip, jo mer utfordrende blir det. Det er et frustrerende, men utrolig morsomt og vanedannende spill! Kan du vinne den ultimate Bottle Flip Challenge?

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Bottle Flip Challenge. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.