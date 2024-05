Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Bird Jumper med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Bird Jumper er et plattformpuslespill hvor du må veilede en sulten fugl til å spise alle ormene! Naviger gjennom farlige hindringer og planlegg ruten din strategisk for å unngå dødelige feller. Skaff deg trylledrikker for å få spesielle evner som dobbelthopp eller flukt. Tjen mynter underveis for å låse opp en rekke kule fugleskinn. Med sin blanding av gåteløsing og actionfylt spilling, vil Bird Jumper sette ferdighetene dine på den ultimate prøven. Kan du hjelpe den hoppende fuglen med å stille sulten og fullføre alle nivåer?

Nettside: poki.com

