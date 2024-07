Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Image To Word Match med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Lær engelsk raskere og enklere når du spiller Image To Word Match, og matcher bilder med ordforråd med tilsvarende betydninger. Image To Word Match vil hjelpe spillere å øke deres evne til å lære og huske ordforråd når de får bilder og gitt ordforråd. På hvert nivå må spilleren matche bildene med det tilsvarende meningsfulle vokabularet ved å dra bildene til vokabularposisjonen til høyre. Når sammenkoblingen er riktig, vil både bildet og ordet bli slettet fra skjermen. Hvis du gjør en feil, vil systemet lage en lyd som indikerer at du har gjort en feil, og bildet vil gå tilbake til sin opprinnelige posisjon. Tenk nøye, husk og kombiner for å få riktig svar. Spill det hver dag for å forbedre det grunnleggende vokabularet ditt.

Nettside: connectionsgame.io

