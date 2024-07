High Score Day er et vanedannende puslespill hvor spillere må bruke vettet og forståelsen for å gjette navnet på det tilsvarende videospillet. I High Score Day vil spillerne få et gitt bilde, som er relatert til spillets navn. Skriv inn navnet på sangen og send den. Noen ganger trenger du bare å skrive inn de første bokstavene i et spill, og du vil se en liste over spill med den første bokstaven i navnet som tilsvarer det. Men hvis den ikke viser resultatene du ønsker, fortsett å skrive inn de neste tegnene til de ønskede resultatene vises. Bilder tatt i High Score Day kan være skjermbilder av et lite øyeblikk med spilling eller en spesifikk karakter eller setting i spillet. Derfor krever det at du er en videospillentusiast og har mye forståelse og kunnskap om det. Dette er også et spill som krever dine observasjonsevner. Observer hver liten detalj til store detaljer, generelle scener, og du vil finne svaret ditt.

